Кремль посилив погрози на адресу Фінляндії: в ISW попередили про можливу загрозу
- Кремль проводить інформаційну кампанію для залякування Фінляндії, використовуючи фальшиві аргументи, схожі на ті, що виправдовують агресію проти України.
- Високопосадовці Росії, включаючи Лаврова та Іванова, висловлюють погрози на адресу Фінляндії через її членство в НАТО.
Кремль проводить координовану інформаційну кампанію, спрямовану на залякування Фінляндії. Раніше Москва використовувала подібну тактику для обґрунтування своєї агресії проти України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Читайте також Росія погрожує Фінляндії, як Україні в 2022: чи зможе Кремль відкрити другий фронт на півночі
Як посадовці Кремля погрожують Фінляндії?
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 18 вересня, що Фінляндія нібито втратила "нейтральний лиск" і перебуває у стані реваншизму.
Спеціальний представник президента Росії Сергій Іванов, який входить до найближчого оточення Путіна, заявив того ж дня, що російсько-фінські відносини "практично не існують" і не покращаться найближчим часом, оскільки Фінляндія є членом НАТО та "активно закликає до посилення східного кордону".
Іванов також стверджував, що населення Фінляндії нібито незадоволене урядом країни, а відсутність російських туристів призвела до "депопуляції" та ослаблення економіки південно-східної Фінляндії.
Перший заступник голови Комітету з міжнародних справ Держдуми Росії Олексій Чепа аналогічно заявив, що членство Фінляндії в НАТО змусило росіян припинити купівлю нерухомості та відвідування країни, що також спричинило "депопуляцію".
Державні російські ЗМІ, зокрема ТАСС, активно поширювали заяви Лаврова, Іванова та Чепи.
За словами аналітиків, схожість формулювань у заявах Іванова та Чепи, а також активне поширення їхніх коментарів у ЗМІ, свідчить про скоординовану інформаційну кампанію Кремля, спрямовану на Фінляндію.
Високопосадовці Кремля останніми тижнями посилили погрози на адресу Фінляндії, використовуючи мову, що повторює фальшиві аргументи Кремля для виправдання вторгнення в Україну,
– йдеться у звіті.
Наразі аналітики вважають, що методи, які Росія використовує для залякування НАТО, повторюють інформаційну тактику, яку вона раніше застосовувала для обґрунтування своєї агресії проти України.
Росія звинувачує Фінляндію: останні новини
До погроз на адресу Фінляндії приєднався Дмитро Медведєв. Він звинуватив країну у підготовці нападу на Росію, використовуючи заяви, схожі на виправдання вторгнень в Україну у 2014 та 2022 роках.
Також заступник голови російського радбезу підкреслив, що Фінляндія як "сателіт Гітлера" нібито несе таку ж відповідальність за розв'язання Другої світової війни, як і фашистська Німеччина.
Нещодавно стало відомо, що на кордоні Фінляндії з Росією споруджують бар’єр, який може бути використаний для будівництва так званої "стіни дронів". Мета полягає у виявленні та, за необхідності, знищенні ворожих дронів.