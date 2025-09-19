Укр Рус
Кремль посилив погрози на адресу Фінляндії: в ISW попередили про можливу загрозу
19 вересня, 10:27
Кремль посилив погрози на адресу Фінляндії: в ISW попередили про можливу загрозу

Поліна Буянова
Основні тези
  • Кремль проводить інформаційну кампанію для залякування Фінляндії, використовуючи фальшиві аргументи, схожі на ті, що виправдовують агресію проти України.
  • Високопосадовці Росії, включаючи Лаврова та Іванова, висловлюють погрози на адресу Фінляндії через її членство в НАТО.

Кремль проводить координовану інформаційну кампанію, спрямовану на залякування Фінляндії. Раніше Москва використовувала подібну тактику для обґрунтування своєї агресії проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як посадовці Кремля погрожують Фінляндії?

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 18 вересня, що Фінляндія нібито втратила "нейтральний лиск" і перебуває у стані реваншизму.

Спеціальний представник президента Росії Сергій Іванов, який входить до найближчого оточення Путіна, заявив того ж дня, що російсько-фінські відносини "практично не існують" і не покращаться найближчим часом, оскільки Фінляндія є членом НАТО та "активно закликає до посилення східного кордону".

Іванов також стверджував, що населення Фінляндії нібито незадоволене урядом країни, а відсутність російських туристів призвела до "депопуляції" та ослаблення економіки південно-східної Фінляндії.

Перший заступник голови Комітету з міжнародних справ Держдуми Росії Олексій Чепа аналогічно заявив, що членство Фінляндії в НАТО змусило росіян припинити купівлю нерухомості та відвідування країни, що також спричинило "депопуляцію".

Державні російські ЗМІ, зокрема ТАСС, активно поширювали заяви Лаврова, Іванова та Чепи. 

За словами аналітиків, схожість формулювань у заявах Іванова та Чепи, а також активне поширення їхніх коментарів у ЗМІ, свідчить про скоординовану інформаційну кампанію Кремля, спрямовану на Фінляндію. 

Високопосадовці Кремля останніми тижнями посилили погрози на адресу Фінляндії, використовуючи мову, що повторює фальшиві аргументи Кремля для виправдання вторгнення в Україну, 
– йдеться у звіті.

Наразі аналітики вважають, що методи, які Росія використовує для залякування НАТО, повторюють інформаційну тактику, яку вона раніше застосовувала для обґрунтування своєї агресії проти України.

Росія звинувачує Фінляндію: останні новини

  • До погроз на адресу Фінляндії приєднався Дмитро Медведєв. Він звинуватив країну у підготовці нападу на Росію, використовуючи заяви, схожі на виправдання вторгнень в Україну у 2014 та 2022 роках. 
     

  • Також заступник голови російського радбезу підкреслив, що Фінляндія як "сателіт Гітлера" нібито несе таку ж відповідальність за розв'язання Другої світової війни, як і фашистська Німеччина.
     

  • Нещодавно стало відомо, що на кордоні Фінляндії з Росією споруджують бар’єр, який може бути використаний для будівництва так званої "стіни дронів". Мета полягає у виявленні та, за необхідності, знищенні ворожих дронів.