Як Росія погрожує Фінляндії?

Так, заяви Дмитра Медведєва про нібито переслідування Фінляндією етнічних росіян, знищення російської культури, зв'язки з нацизмом та загрозу безпеці Росії прямо відповідають заявам, які Кремль використовував для виправдання вторгнень в Україну у 2014 та 2022 роках.

У своїй статті пропагандист згадував і "корінні причини" нинішніх російсько-фінських відносин, які нібито сягають часів Другої світової. Це висловлювання часто використовують кремлівські чиновники у контексті агресії проти України.

Погроза Медведєва щодо Фінляндії не є унікальною, а радше частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на погрози державам НАТО та виправдання майбутньої російської агресії,

– вказує Інститут вивчення війни.

Наприклад, у березні 2025 року екссекретар Ради Безпеки Микола Патрушев аналогічно заявив, що Фінляндія намагалася "винищити" слов'янське населення, а Захід перетворює країну на "плацдарм" для агресії проти Росії. А у грудні 2023 року вже Володимир Путін погрожував Гельсінкі через вступ до Альянсу.

"Кремль використовує той самий підхід, який він використовував проти України, щодо держав НАТО, таких як Фінляндія та країни Балтії, щоб створити інформаційні умови для можливої ​​майбутньої російської агресії", – підсумовують в ISW.

Що писав Медведєв у своїй статті?