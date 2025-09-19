Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як посадовці Кремля погрожують Фінляндії?

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 18 вересня, що Фінляндія нібито втратила "нейтральний лиск" і перебуває у стані реваншизму.

Спеціальний представник президента Росії Сергій Іванов, який входить до найближчого оточення Путіна, заявив того ж дня, що російсько-фінські відносини "практично не існують" і не покращаться найближчим часом, оскільки Фінляндія є членом НАТО та "активно закликає до посилення східного кордону".

Іванов також стверджував, що населення Фінляндії нібито незадоволене урядом країни, а відсутність російських туристів призвела до "депопуляції" та ослаблення економіки південно-східної Фінляндії.

Перший заступник голови Комітету з міжнародних справ Держдуми Росії Олексій Чепа аналогічно заявив, що членство Фінляндії в НАТО змусило росіян припинити купівлю нерухомості та відвідування країни, що також спричинило "депопуляцію".

Державні російські ЗМІ, зокрема ТАСС, активно поширювали заяви Лаврова, Іванова та Чепи.

За словами аналітиків, схожість формулювань у заявах Іванова та Чепи, а також активне поширення їхніх коментарів у ЗМІ, свідчить про скоординовану інформаційну кампанію Кремля, спрямовану на Фінляндію.

Високопосадовці Кремля останніми тижнями посилили погрози на адресу Фінляндії, використовуючи мову, що повторює фальшиві аргументи Кремля для виправдання вторгнення в Україну,

– йдеться у звіті.

Наразі аналітики вважають, що методи, які Росія використовує для залякування НАТО, повторюють інформаційну тактику, яку вона раніше застосовувала для обґрунтування своєї агресії проти України.

