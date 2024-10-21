Пьяные приказы и самосуд: российские штурмовики отказались идти в бой и жалуются на командование

Оккупанты, которые представились военнослужащими штурмовой роты 15 танкового полка, пожаловались на свое командование. Все дошло до того, что они отказались идти в бой.

Россиянин под звуки взрывов и с сигаретой в руке снял видео с жалобами. Соответствующие кадры опубликовал украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Смотрите также "Охотимся на вражескую пехоту": в 59 ОПМБр рассказали о боях на Покровском направлении

Командир осуществляет самосуд над оккупантами

Оккупант где-то в украинских лесах жалуется, что его роту хотят "обнулить". Говорит, что с одной стороны их активно обстреливают ВСУ, а с другой – бестолковое командование выдает необдуманные приказы.

Нас хотят обнулить по той причине, что мы отказываемся выполнять их пьяные приказы,

– заявил он.

Военнослужащий сказал, что штурмовики его роты отказываются идти в бой, потому что их командир "сделал много плохого", в частности, на днях начал осуществлять самосуд в бригаде.

Говорят, есть и убитые. Они якобы отказывались "идти вперед" из-за значительных потерь личного состава во время штурмов – до 90 процентов.

"Нас осталось мало, и мы находимся под угрозой наших же командиров", – жалуется оккупант.

Он назвал и другие "плачевные моменты": отсутствие отпусков и обеспечение снаряжением. Похоже, есть среди них и смельчаки, которые ходят уже без бронежилетов, касок и автоматов.

"Все устали", – жалуется захватчик и добавляет, что остальные жалобы расскажет военной прокуратуре.

Похоже, россиянин искренне верит, что высшее руководство будет разбираться с их командиром.

Оккупанты жалуются на произвол в армии: смотрите видео