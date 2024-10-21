П'яні накази і самосуд: російські штурмовики відмовилися йти в бій і скаржаться на командування

Окупанти, які представилися військовослужбовцями штурмової роти 15 танкового полку, поскаржилися на своє командування. Усе дійшло до того, що вони відмовилися йти у бій.

Росіянин під звуки вибухів та з цигаркою у руці зняв відео зі скаргами. Відповідні кадри опублікував український журналіст та блогер Денис Казанський.

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Командир здійснює самосуд над окупантами

Окупант десь в українських лісах бідкається, що його роту хочуть "обнулити". Каже, що з однієї сторони їх активно обстрілюють ЗСУ, а з іншої – безтолкове командування видає необдумані накази.

Нас хочуть обнулити з тієї причини, що ми відмовляємось виконувати їхні п'яні накази,

– заявив він.

Військовослужбовець сказав, що штурмовики його роти відмовляються йти в бій, бо їхній командир "зробив багато поганого", зокрема, днями почав здійснювати самосуд у бригаді.

Кажуть, є й убиті. Вони нібито відмовлялися "йти вперед" через значні втрати особового складу під час штурмів – до 90 відсотків.

"Нас залишилося мало, і ми знаходимося під загрозою наших же командирів", – бідкається окупант.

Він назвав й інші "плачевні моменти": відсутність відпусток та забезпечення спорядженням. Схоже, є серед них і відчайдухи, які ходять уже без бронежилетів, касок та автоматів.

"Всі втомилися", – скаржиться загарбник та додає, що решту скарг розповість військовій прокуратурі.

Схоже, росіянин щиро вірить, що вище керівництво буде розбиратися з їхнім командиром.

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