Об этом 24 Каналу рассказал офицер 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, добавив, что оккупанты не прекращают штурмовать по всему участку фронта, а особенно в направлении Покровска. Также очень много штурмов в районе Селидово.

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Что происходит возле Покровска

Обстрелы на этом направлении уже давно стали постоянными. В течение 20 октября только по позициям подразделений 59 ОМПБр их было более 100. Также зафиксировано 73 сброса с дрона.

Еще больше штурмов в районе Селидово. Для сравнения за сутки 20 октября насчитано 46 атак на Покровском направлении. Из них 22 – это участок возле города Селидово. Эти штурмы ярко свидетельствуют о том, каковы намерения противника. Ведь он бросает больше всего сил туда, куда хочет продвинуться.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Враг использует технику, но понимает, что она недолго пробудет на поле боя. Большое количество средств уже уничтожено. Говорится о сотнях единиц: танках, боевых машинах пехоты, бронированной технике. Все это очень быстро уничтожают украинские военные, но оккупанты на это не обращают внимания. Для них главное – осуществить прорыв.

"Сейчас мы наблюдаем за пехотными группами. Сами их выискиваем, охотимся на них. Благодаря мастерству наших пилотов, "гуляем" в небе по их тылам и охотимся за пунктами управления, антеннами беспилотников российских пилотов", – рассказал офицер 59 ОМПБр.