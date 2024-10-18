О ситуации в Донецкой области рассказал пресс-офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что происходит на Покровском направлении

По словам военного, в зоне ответственности бригады выполняются все задачи, поставленные командованием. Силы обороны предусматривают все возможные риски, которые могут быть на поле боя, тренируются, минируют территории и строят новые укрепления.

Однако ситуация напряженная из-за постоянных штурмов россиян.

Штурмы практически круглосуточные, они (россияне, – 24 Канал) пытаются до осенних дождей успеть максимально занять больше участков фронта для того, чтобы там потом закрепиться и ждать более благоприятной погоды для попыток наступления,

– пояснил Сергей Цехоцкий.

В то же время, по словам военного, значительные потери личного состава не позволяют россиянам вести активные штурмовые действия одновременно по всему фронту.

У них все равно не хватает для этого сил. Поэтому они приглашают сюда корейцев, других мигрантов, которым предоставляют гражданство, чтобы принять их в армию и сделать из них "мясо" на поле боя,

– подытожил Цехоцкий.

К слову, ранее стало известно, что российские войска начали тренироваться на самоходных артиллерийских установках из Северной Кореи. Это свидетельствует о нехватке артиллерии у оккупантов.