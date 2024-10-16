Оккупанты на Покровском направлении придерживаются уже привычной тактики – активных штурмовых действий на флангах. И это часто дает результат. Об опасности для важного города в Донецкой области 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Тактика россиян неизменна еще с Авдеевки

Немецкое издание Bild сообщило, что российские войска якобы взяли в полуокружение город Селидово, что в Донецкой области. В то же время в ВСУ эту информацию не подтверждали.

К сожалению, в Селидово мы видим ту же ситуацию, как и в Угледаре, и ранее в Авдеевке. Все повторяется. Там проваливаются фланги. Кстати, атаки этого населенного пункта "в лоб" остановились, а вот атаки на флангах идут с постоянным увеличивающимся давлением,

– отметил Олег Жданов.

Если россиянам удастся взять под огневой контроль западную часть Селидово, то украинские военные не смогут обеспечивать гарнизон. Как вывод, со временем Силам обороны придется отойти.

Что происходит возле Селидово: посмотрите на карте

"На Кураховском направлении, в районе Цукурино и Острожского мы не смогли нанести фланговые удары для срезания вклинивания противника в нашу оборону. Торецк – мы не смогли нанести фланговый удар для вклинивания противника. Песчаное на Купянском направлении – то же самое. Это свидетельствует, что у нас не хватает резервов и сил осуществлять такие удары", – объяснил военный эксперт.

Жданов добавил, что в районе Селидово нужно было обратить внимание на возведение фортификационных оборонительных рубежей на флангах. Соответственно усилить боеспособными частями должны были прежде всего фланги, поскольку опыт Угледара и Авдеевки показывает такую тактику россиян.