Про ситуацію на Донеччині розповів пресофіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відбувається на Покровському напрямку

За словами військового, в зоні відповідальності бригади виконуються всі задачі, поставлені командуванням. Сили оборони передбачають всі можливі ризики, які можуть бути на полі бою, тренуються, мінують території та будують нові укріплення.

Однак ситуація є напруженою через постійні штурми росіян.

Штурми практично цілодобові, вони (росіяни, – 24 Канал) намагаються до осінніх дощів встигнути максимально зайняти більше ділянок фронту для того, щоб там потім закріпитися і чекати більш сприятливої погоди для спроб наступу,

– пояснив Сергій Цехоцький.

Водночас, за словами військового, значні втрати особового складу не довзоляють росіянам вести активні штурмові дії одночасно по всьому фронту.

У них все одно не вистачає для цього сил. Тому вони запрошують сюди корейців, інших мігрантів, яким надають громадянство, щоб прийняти їх в армію і зробити з них "м'ясо" на полі бою,

– підсумував Цехоцький.

До слова, раніше стало відомо, що російські війська почали тренуватися на самохідних артилерійських установках з Північної Кореї. Це свідчить про брак артилерії в окупантів.