Под Ровным произошла потасовка со стрельбой между копателями янтаря и СБУ: есть раненые

В Ровненской области 10 февраля сотрудники СБУ обнаружили 5 копателей янтаря. Между правоохранителями и мужчинами возникла стычка, в результате которой 8 человек получили ранения.

Копатели янтаря с ножами, топорами и бензопилами напали на сотрудников СБУ. Те открыли ответный огонь.

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Пострадали 8 человек

Инцидент произошел в селе Ельне Сарненского района. Из-за стычки копалетей янтаря и сотрудников СБУ пострадали 8 человек – 5 местных жителей и 3 правоохранителя.

В комментарии 24 каналу спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал, что жизни пострадавших ничего не угрожает, 4 из них отказались от госпитализации. Также он отметил, что сотрудники СБУ были вынуждены применить оружие.

Мужчины не реагировали на законные требования правоохранителей и нанесли ранения нескольким сотрудникам Службы. Сотрудники СБУ, действуя в рамках Закона и ввиду обстоятельств, вынуждены были применить оружие, чтобы прекратить преступные действия нападающих,

– заявил Дехтяренко.

Однако из-за действий нападающих полиция открыла уголовное дело сразу по двум статьям – сопротивление представителям власти и насилие в отношении работников правоохранительных органов.

ГБР проводит проверку

Кроме полиции, за расследование стычки в Ровненской области взялись и следователи ГБР. Они проверяют законность действий сотрудников СБУ, которые открыли огонь.

В ГБР заявили, что 5 пострадавших копателей янтаря получили серьезные ранения – у 4 из них поражены ноги, и еще у одного предплечье.

Действия сотрудников СБУ в ГБР предварительно квалифицируют по статье о превышении должностных полномочий. За это в Украине предусмотрено наказание в виде заключения на срок от 3 до 8 лет.

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