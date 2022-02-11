На Рівненщині трапилася сутичка між СБУ та копачами бурштину: постраждали 8 людей

На Рівненщині 10 лютого співробітники СБУ виявили 5 копачів бурштину. Між правоохоронцями та чоловіками виникла сутичка, унаслідок якої 8 людей отримали поранення.

Копачі бурштину з ножами, сокирами та бензопилами напали на співробітників СБУ. Ті відкрили вогонь у відповідь.

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Постраждали 8 людей

Інцидент трапився села Єльне Сарненського району. Через сутичку бурштинокопачів та співробітників СБУ постраждали 8 осіб – 5 місцевих мешканців та 3 правоохоронці.

У коментарі 24 каналу речник СБУ Артем Дехтяренко розповів, що життю постраждалих нічого не загрожує, 4 з них відмовилися від госпіталізації. Також він наголосив на тому, що співробітники СБУ були вимушені застосувати зброю.

Чоловіки не реагували на законні вимоги правоохоронців і завдали поранень декільком співробітникам Служби. Співробітники СБУ, діючи в межах Закону та зважаючи на обставини, вимушені були застосувати зброю, щоб припинити злочинні дії нападників,

– заявив Дехтяренко.

Однак через дії нападників поліція відкрила кримінальну справу одразу за двома статтями – опір представникам влади та насильство щодо працівників правоохоронних органів.

ДБР проводить перевірку

Крім поліції, за розслідування сутички на Рівненщині взялися і слідчі ДБР. Вони перевіряють законність дій співробітників СБУ, які відкрили вогонь.

У ДБР заявили, що 5 постраждалих бурштинокопачів отримали серйозні поранення – 4 з них уражені ноги, і ще в одного передпліччя.

Дії співробітників СБУ в ДБР попередньо кваліфікують за статтею про перевищення службових повноважень. За це в Україні передбачене покарання у вигляді ув'язнення терміном від 3 до 8 років.

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