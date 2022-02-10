Правоохоронці затримали зловмисника на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій.
Важливо Російські пропагандисти подорожують до України та знімають антиукраїнські сюжети у Києві
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Співробітники СБУ 10 лютого змогли запобігти теракту у Києві. Зловмисником виявився мешканець української столиці, завербований представниками однієї з білоруських держструктур.
Джерело:СБУ
Правоохоронці затримали зловмисника на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій.
Важливо Російські пропагандисти подорожують до України та знімають антиукраїнські сюжети у Києві
Новина доповнюється..