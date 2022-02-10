Правоохранители задержали злоумышленника на попытке поджога автомобиля возле здания одной из столичных общественных организаций.
Важно Российские пропагандисты путешествуют в Украину и снимают антиукраинские сюжеты в Киеве
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Сотрудники СБУ 10 февраля смогли предотвратить теракт в Киеве. Злоумышленником оказался житель украинской столицы, завербованный представителями одной из белорусских госструктур.
Источник:СБУ
Правоохранители задержали злоумышленника на попытке поджога автомобиля возле здания одной из столичных общественных организаций.
Важно Российские пропагандисты путешествуют в Украину и снимают антиукраинские сюжеты в Киеве
Новость дополняется..