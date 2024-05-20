"Резерв+": в Минобороны объяснили, что делать тем, кто оказался в "розыске" ТЦК

В Министерстве обороны Украины объяснили, что делать военнообязанным, которых программа случайно отнесла в розыск. Ведомство объяснило, куда обращаться таким людям.

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона рассказала, как можно исправить ошибочную информацию. Кстати, Резерв+ работает с 18 мая 2024 года, пишет 24 Канал.

Смотрите также Электронные направления на ВВК планируют выдавать через Резерв+

Что делать тем, кто оказался в розыске в приложении Резерв+

Екатерина Черногоренко рассказала, что в Минобороны:

запустили возможность предоставлять запросы в техническую поддержку по таким ситуациям;

разрабатывают дополнительный функционал, чтобы можно было дистанционно обратиться за исправлением данных, не приходя в ТЦК и СП.

Это будет очень удобная история, когда не надо будет ходить, снимать себя с розыска, если это было осуществлено по ошибке,

– заявила заместитель Рустема Умерова.

По ее словам, оператор ТЦК и СП также может ошибаться. И, благодаря тому, что человек видит свой фактический статус, то эти ошибки могут быстро исправлять.

"То есть сейчас это обращение в службу поддержки и возможность сделать оффлайн через визит в ТЦК и СП, чуть позже мы сделаем это в автоматическом режиме, чтобы человек вообще для уточнения данных не ходил в ТЦК и СП", – заверила заместитель министра.

Смотрите также Электронные направления на ВВК планируют выдавать через Резерв+

Что делать военнослужащим, которые получили статус "в розыске" в Резерв+

У Минобороны объясняли, что военнослужащим не нужно обновлять данные о себе. Ведь они не стоят на воинском учете, поэтому не могут нарушать правила учета.

Если вы все же загрузили приложение и увидели статус "в розыске", это означает, что ТЦК не успел оцифровать ваши данные. Вы или ближайшие члены семьи могут обратиться в Территориальный центр и предоставить необходимые документы – паспорт, налоговый номер, военный билет и справку о зачислении на военную службу,

– заявили в министерстве.

Коротко о Резерв+