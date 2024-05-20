Резерв+: у Міноборони пояснили, що робити тим, хто опинився в "розшуку" ТЦК

У Міністерстві оборони України пояснили, що робити військовозобов'язаним, яких програма випадково віднесла у розшук. Відомство пояснило, куди звертатись таким людям.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону розповіла, як можна виправити помилкову інформацію. До речі, Резерв+ працює з 18 травня 2024 року, пише 24 Канал.

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Що робити тим, хто опинився у розшуку в застосунку Резерв+

Катерина Черногоренко розповіла, що в Міноборони:

запустили можливість надавати запити до технічної підтримки щодо таких ситуацій;

розробляють додатковий функціонал, щоб можна було дистанційно звернутися за виправленням даних, не приходивши у ТЦК та СП.

Це буде дуже зручна історія, коли не треба буде ходити, знімати себе з розшуку, якщо це було здійснено помилково,

– заявила заступниця Рустема Умєрова.

За її словами, оператор ТЦК та СП також може помилятись. Та, завдяки тому, що людина бачить свій фактичний статус, то ці помилки можуть швидко виправляти.

"Тобто зараз це звернення до служби підтримки та можливість зробити офлайн через візит до ТЦК і СП, трохи пізніше ми зробимо це в автоматичному режимі, щоб людина взагалі для уточнення даних не ходила до ТЦК і СП", – запевнила заступниця міністра.

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Що робити військовослужбовцям, які отримали статус "в розшуку" в Резерв+

У Міноборони пояснювали, що військовослужбовцям не потрібно оновлювати дані щодо себе. Адже вони не стоять на військовому обліку, тож не можуть порушувати правила обліку.

Якщо ви все ж завантажили застосунок і побачили статус "в розшуку", це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати ваші дані. Ви або ж найближчі члени родини можуть звернутися до Територіального центру і надати необхідні документи – паспорт, податковий номер, військовий квиток та довідку про зачислення на військову службу,

– заявили в міністерстві.

Коротко про Резерв+