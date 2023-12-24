В канун Рождества: из оккупации вернули еще троих детей, среди которых 8-летний Елисей

Со временно оккупированных территорий вернули еще троих детей. Среди них два брата, которым по 18 лет, еще одному мальчику – Елисею – 8 лет.

Об этом сообщил основатель фонда Save Ukraine Николай Кулеба, он и организовал возвращение. По его словам, сегодня закончилась 14-я спасательная миссия фонда.

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История Елисея

Во время нее в Украину вернули 14 детей, 7 из которых – дети, лишенные родительской опеки.

Среди спасенных детей – 8-летний Елисей. Он жил с бабушкой на оккупированной части Херсонщины. Но после смерти бабушки оккупационные власти отправили мальчика в интернат. Его мама проживает в Одессе, но по состоянию здоровья не могла поехать за сыном, а ее двоюродной сестре ребенка не отдали, хотя у нее были все нужные документы.

Поскольку Елисей пол года находился на контролируемой Россией территории без родительской опеки, ему предоставили статус, позволяющий, в частности, отдать его в российскую семью. Получив медицинскую помощь, мама Елисея отправилась за сыном, и после допросов ФСБ она в конце концов смогла его забрать из интерната,

– сообщил Николай Кулеба.

18-летних братьев могла мобилизовать Россия

Двое других ребят, которых сегодня удалось вернуть, являются братьями. Андрей и Михаил сироты, и до полномасштабного вторжения, их воспитывали в приемной семье на оккупированной территории.

"Когда им исполнилось 18 лет, они поняли, что оккупационные власти отправят их воевать против Украины", — рассказывает Кулеба.

В Украине их разыскивали как без вести пропавших.

Кулеба подчеркнул, что все трое уже в безопасности. Детей ждет восстановление и возвращение к нормальной жизни.

Возвращение похищенных Россией украинских детей

По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, по состоянию на сентябрь 2023 года 386 украинских детей оккупанты отдали российским семьям. По ним либо началась процедура, либо завершилась процедура усыновления.

По данным Национального информационного бюро, Украине удалось вернуть 387 детей из России и с оккупированных территорий. В целом, страна-агрессор незаконно депортировала 19 546 украинских детей.

! Команда Save Ukraine вернула более 226 украинских детей из России и с оккупированных территорий.