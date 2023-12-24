Напередодні Різдва: з окупації повернули ще трьох дітей, серед яких 8-річний Єлисей

З тимчасово окупованих територій повернули ще трьох дітей. Серед них двоє братів, яким по 18 років, ще одному хлопчику – Єлисею – 8 років.

Про це повідомив засновник фонду Save Ukraine Микола Кулеба, він і організував повернення. За його словами, сьогодні закінчилась 14-та рятувальна місія фонду.

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Історія Єлисея

Під час неї в Україну повернули 14 дітей, 7 із яких – діти, позбавлені батьківського піклування.

Серед урятованих дітей – 8-річний Єлисей. Він жив із бабусею на окупованій частині Херсонщини. Та після смерті бабусі окупаційна влада відправила хлопчика в інтернат. Його мама проживає в Одесі, але за станом здоров'я не могла поїхати по сина, а її двоюрідній сестрі дитину не віддали, хоча вона мала всі потрібні документи.

Оскільки Єлисей пів року перебував на контрольованій Росії території без батьківського піклування, то йому надали статус, що дозволяє, зокрема, віддати його в російську сім'ю. Отримавши медичну допомогу, мама Єлисея вирушила по сина, і після допитів ФСБ вона зрештою змогла його забрати з інтернату,

– повідомив Микола Кулеба.

18-річних братів могла мобілізувати Росія

Двоє інших хлопців, яких сьогодні вдалось повернути, є братами. Андрій та Михайло сироти, і до повномасштабного вторгнення їх виховували в прийомній родині на окупованій території.

"Коли їм виповнилось 18 років, вони зрозуміли, що окупаційна влада відправить їх воювати проти України", – розповідає Кулеба.

В Україні їх розшукували як безвісти зниклих.

Кулеба наголосив, що наразі усі троє вже в безпеці. Дітей чекає відновлення й повернення до нормального життя.

Повернення викрадених Росією українських дітей

За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, станом на вересень 2023 року 386 українських дітей окупанти віддали російським родинам. Щодо них або розпочалася процедура, або завершилася процедура усиновлення.

За даними Національного інформаційного бюро, Україні вдалось повернути 387 дітей з Росії та окупованих територій. Загалом країна-агресорка незаконно депортувала 19 546 українських дітей.

! Команда Save Ukraine загалом повернула понад 226 українських дітей з Росії та окупованих територій.