На сайте верховного лидера Ирана показали анимационный ролик о ликвидации Трампа
Источник:The Independent
На сайте Высшего лидера Ирана Али Хаменеи появился жестокий анимационный ролик. Он изображает убийство бывшего главы США Дональда Трампа.
На обнародованном видео показали человека, который играет в гольф на территории резиденции Трампа во Флориде.
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В это время беспилотник движется мимо камеры наблюдения отключены хакером. Оператор дрона направляет прицел на Трампа, а затем отправляет ему текстовое сообщение:
Убийца Сулеймани и тот, кто отдал приказ, заплатят за это.
Пока тот читает текст, военный нажимает на кнопку "Пуск".
Анимационный ролик о ликвидации Трампа: смотрите видео
Отмечается, что двухминутный клип "Месть неминуема" стал победителем конкурса, организованного в память про генерала Касема Сулеймани.
Кто такой Касем СулейманиКомандующий спецподразделения "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.
Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Вроде бы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.
Что известно об убийстве Сулеймани
- В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
- В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонительной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
- Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".