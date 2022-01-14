На сайте верховного лидера Ирана показали анимационный ролик о ликвидации Трампа

14 января 2022 , 09:36
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Источник:

The Independent

На сайте Высшего лидера Ирана Али Хаменеи появился жестокий анимационный ролик. Он изображает убийство бывшего главы США Дональда Трампа.

На обнародованном видео показали человека, который играет в гольф на территории резиденции Трампа во Флориде.

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В это время беспилотник движется мимо камеры наблюдения отключены хакером. Оператор дрона направляет прицел на Трампа, а затем отправляет ему текстовое сообщение:

Убийца Сулеймани и тот, кто отдал приказ, заплатят за это.

Пока тот читает текст, военный нажимает на кнопку "Пуск".

Анимационный ролик о ликвидации Трампа: смотрите видео

Отмечается, что двухминутный клип "Месть неминуема" стал победителем конкурса, организованного в память про генерала Касема Сулеймани.

Кто такой Касем Сулеймани

Командующий спецподразделения "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.

Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Вроде бы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.​

Что известно об убийстве Сулеймани

  • В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
  • В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонительной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
  • Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".
Автор: Альона Захарова