На сайте верховного лидера Ирана показали анимационный ролик о ликвидации Трампа

На сайте Высшего лидера Ирана Али Хаменеи появился жестокий анимационный ролик. Он изображает убийство бывшего главы США Дональда Трампа.

На обнародованном видео показали человека, который играет в гольф на территории резиденции Трампа во Флориде.

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В это время беспилотник движется мимо камеры наблюдения отключены хакером. Оператор дрона направляет прицел на Трампа, а затем отправляет ему текстовое сообщение:

Убийца Сулеймани и тот, кто отдал приказ, заплатят за это.

Пока тот читает текст, военный нажимает на кнопку "Пуск".

Анимационный ролик о ликвидации Трампа: смотрите видео

Отмечается, что двухминутный клип "Месть неминуема" стал победителем конкурса, организованного в память про генерала Касема Сулеймани.

Кто такой Касем Сулеймани Командующий спецподразделения "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.

Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Вроде бы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.​

Что известно об убийстве Сулеймани