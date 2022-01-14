На сайті верховного лідера Ірану показали анімаційний ролик про ліквідацію Трампа
Джерело:The Independent
На сайті Вищого лідера Ірану Алі Хаменеї з'явився жорстокий анімаційний ролик. Він зображає вбивство колишнього очільника США Дональда Трампа.
На оприлюдненому відео показали людину, яка грає в гольф на території резиденції Трампа у Флориді.
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У цей час безпілотник рухається повз камери спостереження, відключені хакером. Оператор дрона направляє приціл на Трампа, а потім відправляє йому текстове повідомлення:
Вбивця Сулеймані та той, хто віддав наказ, заплатять за це.
Поки той читає текст, військовий натискає на кнопку "Пуск".
Анімаційний ролик про ліквідацію Трампа: дивіться відео
Відзначається, що двохвилинний кліп "Помста неминуча" став переможцем конкурсу, організованого в пам'ять про генерала Касема Сулеймані.
Хто такий Касем СулейманіКомандувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.
Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.
Що відомо про вбивство Сулеймані
- У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.
- У Білому домі США цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.
- Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму". Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".