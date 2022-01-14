На сайті верховного лідера Ірану показали анімаційний ролик про ліквідацію Трампа

На сайті Вищого лідера Ірану Алі Хаменеї з'явився жорстокий анімаційний ролик. Він зображає вбивство колишнього очільника США Дональда Трампа.

На оприлюдненому відео показали людину, яка грає в гольф на території резиденції Трампа у Флориді.

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У цей час безпілотник рухається повз камери спостереження, відключені хакером. Оператор дрона направляє приціл на Трампа, а потім відправляє йому текстове повідомлення:

Вбивця Сулеймані та той, хто віддав наказ, заплатять за це.

Поки той читає текст, військовий натискає на кнопку "Пуск".

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Відзначається, що двохвилинний кліп "Помста неминуча" став переможцем конкурсу, організованого в пам'ять про генерала Касема Сулеймані.

Хто такий Касем Сулеймані Командувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.

Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

Що відомо про вбивство Сулеймані