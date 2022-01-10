Відповідну заяву оприлюднили в США 9 січня, через день після введення санкцій Іраном. Про це мовиться на сайті Білого дому.

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Штати пригрозили Ірану у випадку атаки на американців

У Білому домі заявили, що 8 січня Іран заявив про введення санкцій щодо 52 американців.

Якщо Тегеран здійснить атаку на будь-кого з американських громадян, у тому числі будь-кого з 52 осіб, названих у суботу (мовиться про 8 січня – 24 канал), то він зіштовхнеться із "серйозними наслідками",

​– заявили у Білому домі.

Зокрема радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що у США є політичні розбіжності, зокрема й щодо політики стосовно Ірану. Проте додав: "Та ми єдині у нашій рішучості протистояти загрозам та провокаціям. Ми єдині у захисті наших людей".

Будьте впевнені: Сполучені Штати Америки будуть захищати та захищати своїх громадян. Це включає тих, хто служить США зараз, і тих, хто служив раніше,

– заявили у Білому домі.

Радник пояснив, що країна працюватиме з союзниками та партнерами для стримування та реагування на будь-які атаки з боку Ірану.

Що цьому передувало

Два роки тому, 3 січня 2020 року Штати завдали ракетного удару біля міжнародного аеропорту у Багдаді. Внаслідок атаки загинув іранський генерал Кассем Сулеймані.

У Білому домі заявили, що саме генерал був основною ціллю. Наказ про його знищення віддав тодішній президент США Дональд Трамп.

У цей же день Трамп заявив, що убитий іранський генерал Касем Сулеймані – "терорист номер один у світі". Натомість Іран обіцяв помститись.

До речі, Іран увів санкції проти американців саме через вбивство Сулеймані. Адже генерала дуже шанували в країні – про нього знімали фільми та складали пісні. Саме його вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.

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