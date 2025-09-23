Не выходит на связь: куда исчез Сальдо и связывают ли это с атакой по Крыму
- После атаки по Крыму Владимир Сальдо не выходит на связь. Он мог быть в санатории "Форос" во время атаки.
- Сальдо уже второй день не выходит на связь.
После атаки СОУ по Крыму на связь уже второй день не выходит коллаборационист Владимир Сальдо. Он мог находиться в санатории "Форос", когда туда попали беспилотники.
После атаки уже появились два видео, на которых фигурирует Сальдо, однако установить время их съемки сложно. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич отметив, что коллаборационисты делают все, чтобы место их расположения до последнего оставалось неизвестным.
Куда мог исчезнуть Сальдо?
В воскресенье, 21 сентября, украинские беспилотники атаковали санаторий "Форос", где якобы находились влиятельные российские чиновники. Сначала росСМИ сообщали, что среди гостей закрытой вечеринки мог находиться Владимир Сальдо. Связи с ним не было, однако впоследствии пресс-секретарь коллаборациониста сообщил, что Сальдо якобы находится в командировке в России.
Местонахождение Сальдо определить трудно из-за мер безопасности, которых, в частности, он постоянно принимает.
В общем оккупанты всегда пытаются спрятаться, сделать все возможное, чтобы их не могли идентифицировать. Ведь как только это произойдет – они становятся целью. Поэтому они делают все возможное, чтобы их встречи выкладывали с опозданием, а визиты были неанонсированными. Даже их приближенные не слишком знают о точном пребывании, потому что коллаборационисты не могут найти тех, кому абсолютно доверяют,
– объяснила Евгения Вирлич.
Итак, точно неизвестно, где находился Сальдо. Однако о том, что он мог быть на Форосе, проговорились именно российские – даже не коллаборантские – источники.
"В то же время есть видео, где Сальдо заключает соглашение о сотрудничестве с Республикой Никарагуа. Затем он якобы появился в студии с Соловьевым (пропагандист – 24 Канал), то есть он как будто был в России. Но никто не может сказать, когда эти видео были сняты. Сейчас Сальдо никто не нашел, и причина этому – неизвестна, – отметила журналистка.
Источники в оккупации также растеряны – там никому не известно, где же делся Сальдо, связи с ним нет уже второй день.
Что известно об атаке по Крыму, после которой исчез Сальдо?
- В оккупированном Крыму еще с вечера 21 сентября раздавались мощные взрывы. Так называемая местная "власть" сообщила, что беспилотники, в частности, атаковали территорию санатория "Форос", в результате чего были пострадавшие и погибшие. Ресторан в санатории закрыли на спецобслуживание, телеграм-канал "Крымский ветер" сообщал, что там находились "важные гости".
- Во время этой же атаки на территории полуострова бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поразили 2 российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Попадание по этим самолетам произошло впервые в истории.
- Кроме того, украинские дроны ударили по автоколонне мобильного пункта 31-й дивизии ПВО в районе села Волочаевка. Там уничтожена радиолокационная установка. А в районе села Донское взрыв дрона повредил ЗРПК "Панцирь-С1".