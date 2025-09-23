После атаки СОУ по Крыму на связь уже второй день не выходит коллаборационист Владимир Сальдо. Он мог находиться в санатории "Форос", когда туда попали беспилотники.

После атаки уже появились два видео, на которых фигурирует Сальдо, однако установить время их съемки сложно. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич отметив, что коллаборационисты делают все, чтобы место их расположения до последнего оставалось неизвестным.

Куда мог исчезнуть Сальдо?

В воскресенье, 21 сентября, украинские беспилотники атаковали санаторий "Форос", где якобы находились влиятельные российские чиновники. Сначала росСМИ сообщали, что среди гостей закрытой вечеринки мог находиться Владимир Сальдо. Связи с ним не было, однако впоследствии пресс-секретарь коллаборациониста сообщил, что Сальдо якобы находится в командировке в России.

Местонахождение Сальдо определить трудно из-за мер безопасности, которых, в частности, он постоянно принимает.

В общем оккупанты всегда пытаются спрятаться, сделать все возможное, чтобы их не могли идентифицировать. Ведь как только это произойдет – они становятся целью. Поэтому они делают все возможное, чтобы их встречи выкладывали с опозданием, а визиты были неанонсированными. Даже их приближенные не слишком знают о точном пребывании, потому что коллаборационисты не могут найти тех, кому абсолютно доверяют,

– объяснила Евгения Вирлич.

Итак, точно неизвестно, где находился Сальдо. Однако о том, что он мог быть на Форосе, проговорились именно российские – даже не коллаборантские – источники.

"В то же время есть видео, где Сальдо заключает соглашение о сотрудничестве с Республикой Никарагуа. Затем он якобы появился в студии с Соловьевым (пропагандист – 24 Канал), то есть он как будто был в России. Но никто не может сказать, когда эти видео были сняты. Сейчас Сальдо никто не нашел, и причина этому – неизвестна, – отметила журналистка.

Источники в оккупации также растеряны – там никому не известно, где же делся Сальдо, связи с ним нет уже второй день.

Что известно об атаке по Крыму, после которой исчез Сальдо?