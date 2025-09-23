Не виходить на зв'язок: куди зник Сальдо і чи пов'язують це з атакою по Криму
- Після атаки по Криму Володимир Сальдо не виходить на зв'язок. Він міг бути у санаторії "Форос" під час атаки.
- Сальдо вже другий день не виходить на зв'язок.
Після атаки СОУ по Криму на зв'язок вже другий день не виходить колаборант Володимир Сальдо. Він міг перебувати у санаторії "Форос", коли туди влучили безпілотники.
Після атаки вже з'явилися два відео, на яких фігурує Сальдо, однак встановити час їхньої зйомки складно. Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич зауваживши, що колаборанти роблять усе, аби місце їхнього розташування до останнього залишалося невідомим.
Куди міг зникнути Сальдо?
У неділю, 21 вересня, українські безпілотники атакували санаторій "Форос", де нібито перебували впливові російські посадовці. Спершу росЗМІ повідомляли, що серед гостей закритої вечірки міг перебувати Володимир Сальдо. Зв'язку з ним не було, однак згодом прессекретар колаборанта повідомив, що Сальдо буцімто перебуває у відрядженні в Росії.
Місцеперебування Сальдо визначити важко через заходи безпеки, яких, зокрема, він постійно вживає.
Загалом окупанти завжди намагаються сховатися, зробити все можливе, щоб їх не могли ідентифікувати. Адже щойно це станеться – вони стають ціллю. Тож вони роблять усе можливе, щоб їхні зустрічі викладали з запізненням, а візити були неанонсованими. Навіть їхні наближені не надто знають про точне перебування, бо колаборанти не можуть знайти тих, кому абсолютно довіряють,
– пояснила Євгенія Вірлич.
Отже, достеменно невідомо, де перебував Сальдо. Однак про те, що він міг бути на Форосі, промовились саме російські – навіть не колаборантські – джерела.
"Водночас є відео, де Сальдо укладає угоду про співпрацю з Республікою Нікарагуа. Потім він нібито з'явився у студії з Соловйовим (пропагандист – 24 Канал), тобто він наче був у Росії. Але ніхто не може сказати, коли ці відео були зняті. Зараз Сальдо ніхто не знайшов, і причина цьому – невідома, – зауважила журналістка.
Джерела в окупації також розгублені – там нікому не відомо, де ж подівся Сальдо, зв'язку з ним немає вже другий день.
Що відомо про атаку по Криму, після якої зник Сальдо?
- В окупованому Криму ще з вечора 21 вересня лунали потужні вибухи. Так звана місцева "влада" повідомила, що безпілотники, зокрема, атакували територію санаторію "Форос", внаслідок чого були постраждалі і загиблі. Ресторан у санаторії зачинили на спецобслуговування, телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляв, що там перебували "важливі гості".
- Під час цієї ж атаки на території півострова бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили 2 російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Влучання по цих літаках відбулося вперше в історії.
- Крім того, українські дрони вдарили по автоколоні мобільного пункту 31-ї дивізії ППО в районі села Волочаївка. Там знищено радіолокаційну установку. А в районі села Донське вибух дрона пошкодив ЗРПК "Панцир-С1".