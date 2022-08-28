Самая опасная фаза вчера прошла, – дипломат о ситуации на Балканах
Между частично признанным Косово и Сербией продолжались споры, ведь Сербия не признает независимость Косово, на этой основе и разразился последний конфликт с регистрацией авто. По состоянию на данный момент ситуация улучшилась – стороны провели ряд переговоров.
Об этом 24 каналу рассказал посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине (в 2010 – 2017 годах) Александр Левченко. Он также отметил, что благодаря усилиям международных дипломатов удалось достичь договоренностей: Белград признает личные карты, которые выдают сербам в Косово, но это не будет признанием территориальной независимости Косово.
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Поэтому эта демонстрация силы со стороны Сербии в последние дни – плохой сигнал, но европейцы и американцы понимают, что москва отчаянно желает разжечь с новой силой конфликт на Балканах, это нужно для отвлечения внимания от войны в Украине,
– объясняет дипломат.
По его мнению, в США осознают, что такого развития событий не может быть, поэтому и работают на опережение.
"Самая острая и опасная фаза в отношениях вчера вечером прошла. Остались еще вопросы относительно номерных знаков для авто, но главная конфликтная ситуация уже пройдена", – отмечает Александр Левченко.
Подробнее о новой вспышке конфликта на Балканах: смотрите видео
Длительное противостояние между Косово и Сербией
- Напряжение между Сербией и Косово возникло в конце июля. Косово заявило, что запретит въезжать на свою территорию с сербскими документами, не будет признавать автомобильные номера.
- Поэтому возник конфликт. Уже 31 июля на границе начали раздаваться выстрелы, а в провинциях Косово, граничащих с Сербией, прозвучали сирены. Президент Сербии Александр Вучич предупреждал, что его страна не собирается капитулировать.
- Впоследствии Косово согласилось отсрочить введение документов на 1 сентября.
- Начался диалог, чтобы прийти к мирному решению.