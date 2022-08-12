Об этом 24 каналу рассказал украинский блогер Орест Зуб, посетивший Хорватию и Сербию. Он отметил исторический контекст и помощь Украины во время войны.

К теме россия хочет создать военную базу в Сербии: эксперт заявила, что это почти невозможно

Исторический контекст – в Хорватии тоже была война, а Сербия против НАТО и ЕС

По словам блогера, Хорватия очень хорошо понимает ситуацию в Украине, ведь в 1990-х годах она тоже проходила подобные вещи, воевала за независимость против Югославии.

Поэтому ситуация в Украине отзывается у хорватов. Интересно также, что Украина стала первым государством в мире, признавшим независимость Хорватии. Поэтому исторические отношения между ними очень теплые,

– заявил Орест Зуб.

Он говорит, что именно поэтому большинство населения Хорватии, в том числе и многие международные организации, очень сильно поддерживают Украину.

В то же время, как подчеркнул блогер, исторически сложилось, что между россией и Сербией достаточно тесные связи еще с 19 века.

"Когда в результате российско-турецкой войны ряд балканских стран обрели независимость, среди них была и Сербия. Поэтому местное население Сербии сильно "тяготит" к пророссийским настроениям", – пояснил он.

Однако есть еще одна причина этого. По словам Ореста, в результате Югославских войн Сербия подверглась сокрушительной бомбардировке войсками НАТО, чтобы остановить военные действия в Боснии и Косово.

Поэтому сербы не столько пророссийские, сколько антинатовские. Большинство населения считает, что с ними неправильно поступили... Также сейчас в Сербии можно заметить много меток "Z" на заборах, стенах или земле. В то же время на некоторых из них также пишут "нет – войне",

– заметил блогер.

Да, он вспомнил, что на одной из центральных улиц Белграда на стене изображен флаг россии, на котором пишется "брат".

"Это очень показательно. Но также на этом флаге кто-то выколол глаза путину и перечеркнул букву "Б" в начале слова. А на сербском слово "рат" означает война", – ответил блогер.

Орест Зуб добавил, что в Сербии нечетко выражен плюрализм мнения, как в европейских странах, однозначно поддерживающих Украину. Сербы меньше среди европейцев настроены проукраинскии.

Сербия впервые за 20 лет достигла общественного мнения, когда меньшинство населения страны за евроинтеграцию. Раньше страна официально шла только в ЕС, поэтому там непредсказуемо, как сложится,

– отметил блогер.

О позиции власти и населения к войне в Украине

По его словам, абсолютное большинство людей в Хорватии поддерживает Украину, потому что у них есть этот исторический контекст.

"Однако российская пропаганда раскрутила в стране мнение, что "Азов" – это что-то связанное с нацистами. Люди, к сожалению, это "подхватили" и там действительно так думали. Поэтому многие проукраинские организации пытаются избегать темы относительно "Азова", чтобы не создавать конфликты", – говорит Зуб.

И когда блогер пытался объяснить, что азовцы – это герои Украины, там все равно есть триггер противоположного. Он уверен, что так работает российская пропаганда, и с этим надо бороться.

Есть ли в Хорватии люди, не поддерживающие Украину? Как и в других странах, там есть когорта населения, которая нейтрально относится к войне или "давит" за мир, а не эскалацией. Но пророссийских хорватов в стране совсем немного, как, например, в Сербии.

Он добавил, что на 6 месяце войны люди начинают понемногу забывать об этом, в соцсетях упоминания об Украине уменьшились в десятки раз. Тем не менее, Хорватия продолжает помогать Украине.

О масштабной помощи от организации "Dobro Dobrim"

Очень многое для украинцев делает общественная организация "Dobro Dobrim" из Хорватии. Она уже отправила в Украину за время войны более 70 огромных грузов.

"Эта организация больше всего помогает украинским детям, в частности детским приютам. У них есть свои волонтеры, которые исследуют, где нужна помощь больше всего. И уже тогда готовят гуманитарные грузы", – рассказывает Орест.

Известно, что президент этой организации – ветеран войны и офицер хорватской Великой Отечественной войны. И многие представители подобных организаций также являются бывшими военными, воевавшими несколько лет назад в Хорватии.

Украинские военные тогда помогали хорватским воинам. И теперь стало известно об истории, когда украинский пилот спас президента Dobro Dobrim Сената с его коллегами во время войны в 90-х годах,

– сообщил блогер.

Орест Зуб об отношении Хорватии и Сербии к войне в Украине: видео