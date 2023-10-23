Тело нашли в парке Детройта: голову синагоги Саманту Уолл жестоко убили

Саманте Уолл было 40 лет. Она возглавляла попечительский совет синагоги в Детройте и раньше работала на демократов.

Саманту Уолл обнаружили мертвой в парке в Детройте в субботу, 21 октября. На ее теле нашли множественные ножевые ранения.

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Что известно о преступлении

Дом убитой головы синагоги расположен возле парка, в котором правоохранители обнаружили ее тело. Они пошли по кровавому следу и добрались до ее жилища. Полиция предполагает, что Саманта Уолл была убита у себя дома. Правоохранители обратились за помощью к ФБР. Мотивы преступления устанавливаются.

Глава полиции Детройта Джеймс Уайт призвал всех набраться терпения во время следствия, ведь пока многие вопросы остаются без ответа. В связи с этим он попросил не делать сейчас никаких преждевременных выводов по поводу мотивов.

Как отреагировало общество

, синагога Isaac Agree Downtown находится в центре Детройта. Саманта Уолл руководила ею с 2022 года. Ранее эта женщина принимала участие в избирательных кампаниях и работала советницей у некоторых политиков из Демократической партии.

Мэр Детройта Майк Дагген заявил, что смерть одной из молодых лидеров города его поразила. А конгрессвумен Элиса Слоткин заявила, что "убита этой новостью". Она добавила, что Уолл помогала ей с организацией офиса во время ее первого срока в Конгрессе.

Также преступление прокомментировала генпрокурор штата Мичиган Дана Нессел, ранее получавшая антисемитские письма с угрозами. Нессел назвала Уолл самым хорошим человеком, которого она когда-либо встречала. По ее словам, Самантой "двигала искренняя любовь к своему сообществу, штату и стране".

Это убийство глубоко огорчило местное еврейское сообщество. Представители синагоги Isaac Agree Downtown написали в соцсетях, что они шокированы неожиданной смертью Саманты Уолл.

Главного раввина Украины чуть не убили россияне

Напомним, когда россияне взорвали Каховскую ГЭС и спровоцировали затопление Херсонщины, главный раввин Украины Моше Асман поехал в областной центр, чтобы помочь с эвакуацией. там он попал под обстрел со стороны окупантов.

Захватчики атаковали город, чтобы помешать эвакуации людей. Моше Асман в это время записывал обращение из Херсона для англоязычной аудитории. К счастью, Асман, оператор и другие члены его группы уцелели. Сам момент обстрела попал на видео.