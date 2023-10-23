Тіло знайшли в парку Детройта: голову синагоги Саманту Уолл жорстоко вбили

Саманті Уолл було 40 років. Вона очолювала опікунську раду синагоги у Детройті та раніше працювала на демократів.

Саманту Уолл знайшли мертвою у парку в Детройті в суботу, 21 жовтня. На її тілі виявили множинні ножові поранення.

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Що відомо про злочин

Будинок вбитої голови синагоги розташований біля парку, в якому правоохоронці знайшли її тіло. Вони пішли кривавим слідом та дісталися її оселі. Поліція припускає, що Саманта Уолл була вбита у себе вдома. Правоохоронці звернулися по допомогу до ФБР. Мотиви злочину наразі встановлюються.

Голова поліції Детройта Джеймс Уайт закликав всіх набратися терпіння під час слідства, адже поки що багато питань залишаються без відповіді. У зв'язку з цим він попросив не робити зараз жодних передчасних висновків щодо мотивів.

Як відреагувало суспільство

, синагога Isaac Agree Downtown розташована у центрі Детройта. Саманта Волл керувала нею з 2022 року. Раніше ця жінка брала участь у виборчих кампаніях та працювала радницею в деяких політиків з Демократичної партії.

Мер Детройта Майк Дагген заявив, що смерть однієї з молодих лідерок міста його уразила. А конгресвумен Еліса Слоткін заявила, що "вбита цією новиною". Вона додала, що Уолл допомагала їй з організацією офісу під час її першого терміну у Конгрессі.

Також злочин прокоментувала генпрокурорка штату Мічиган Дана Нессел, яка раніше отримувала антисемітські листи з погрозами. Нессел назвала Уолл найдобрішою людиною, яку вона коли-небудь зустрічала. За її словами, Самантою "рухала щира любов до своєї спільноти, штату та країни".

Це вбивство глибоко засмутило місцеву єврейську громаду. Представники синагоги Isaac Agree Downtown написали в соцмережах, що вони шоковані несподіваною смертю Саманти Уолл.

Головного рабина України ледь не вбили росіяни

Нагадаємо, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС та спричинили затоплення Херсонщини, головний рабин України Моше Асман поїхав до обласного центру, щоб допомогти з евакуацію. Там він потрапив під обстріл з боку окупантів.

Загарбники атакували місто, щоб завадити евакуації людей. Моше Асман у цей час записував звернення з Херсону для англомовної аудиторії. На щастя, Асман, оператор та інші члени його групи вціліли. Сам момент обстрілу потрапив на відео.