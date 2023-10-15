У Берліні зафіксували кілька випадків розпалювання ворожнечі. У столиці Німеччини невідомі 13 та 14 жовтня намалювали зірки Давида на житлових будинках, в яких мешкають люди з єврейським корінням.

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Що відбувається у Берліні

Перший малюнок виявили на під'їзді багатоквартирного будинку в Пренцлауер-Берзі. Журналісти поспікувалися з молодою мешканкою, яка має єврейське коріння. Вона заявила, що побачила зірку Давида, коли повернулася додому, та була шокована. Після цього дівчина звернулася до правоохоронців.

Як стало відомо, ще один такий малюнок виявили на стіні будинку на вулиці Топштрассе. Мешканці побачили зірку Давида вранці 14 жовтня. А на Боссештрассе невідомі намалювали зірку Давида прямо на дверях.

Одну з зірок Давида люди взагалі побачили на мобільному туалеті. Це сталося на вулиці Бедекерштрассе.

Невідомі нанесли зірки Давида на різні будівлі у Берліні / Фото з соцмереж



Як пише видання, наразі співробітники поліції розслідують цю справу за фактом розпалювання ворожнечі та пошкодження майна. Також правоохоронці посилили безпеку навколо об'єктів єврейської громади.

Зверніть увагу! У 1930-х роках в Німеччині почалася дискримінаційна антисемітська політика. Нацисти після свого приходу до влади позначали зіркою Давида будинки, в яких жили євреї, а також їхнє майно.

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