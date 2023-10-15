В Берлине зафиксировали несколько случаев разжигания розни. В столице Германии неизвестные 13 и 14 октября нарисовали звезды Давида на жилых домах, в которых живут люди с еврейскими корнями.
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Что происходит в Берлине
Первый рисунок был обнаружен на подъезде многоквартирного дома в Пренцлауэр-Берге. Журналисты побеседовали с молодой жительницей, которая имеет еврейские корни. Она заявила, что увидела звезду Давида, когда вернулась домой, и была шокирована. После этого девушка обратилась к стражам порядка.
Как стало известно, еще один такой рисунок обнаружили на стене дома по улице Топштрассе. Жители увидели звезду Давида утром 14 октября. А на Боссештрассе неизвестные нарисовали звезду Давида прямо на дверях.
Одну из звезд Давида люди вообще увидели на мобильном туалете. Это произошло на улице Бедекерштрассе.
Неизвестные нанесли звезды Давида на разные здания в Берлине / Фото из соцсетей
Как пишет издание, сотрудники полиции расследуют это дело по факту разжигания вражды и повреждения имущества. Также правоохранители усилили безопасность вокруг объектов еврейской общины.
Другие проявления антисемитизма в мире
- Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Адольф Гитлер якобы имел "еврейскую кровь". После этого он добавил, что евреи являются будто бы "самыми ожесточенными антисемитами". Слова министра иностранных дел государства-террориста осудили Израиль и Украина.
- Через некоторое время Лавров снова публично опозорился, когда сравнил россиян с евреями, которых убивали нацисты во время Холокоста. После этого МИД Украины в очередной раз осудил заявление кремлевского приспешника и указал на глубоко укорененный антисемитизм российских элит.
- Европейский еврейский конгресс выразил возмущение из-за слов Лаврова. Главу МИД России призвали извиниться за свой поступок.