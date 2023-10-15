В Берлине зафиксировали несколько случаев разжигания розни. В столице Германии неизвестные 13 и 14 октября нарисовали звезды Давида на жилых домах, в которых живут люди с еврейскими корнями.

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Что происходит в Берлине

Первый рисунок был обнаружен на подъезде многоквартирного дома в Пренцлауэр-Берге. Журналисты побеседовали с молодой жительницей, которая имеет еврейские корни. Она заявила, что увидела звезду Давида, когда вернулась домой, и была шокирована. После этого девушка обратилась к стражам порядка.

Как стало известно, еще один такой рисунок обнаружили на стене дома по улице Топштрассе. Жители увидели звезду Давида утром 14 октября. А на Боссештрассе неизвестные нарисовали звезду Давида прямо на дверях.

Одну из звезд Давида люди вообще увидели на мобильном туалете. Это произошло на улице Бедекерштрассе.

Неизвестные нанесли звезды Давида на разные здания в Берлине / Фото из соцсетей



Как пишет издание, сотрудники полиции расследуют это дело по факту разжигания вражды и повреждения имущества. Также правоохранители усилили безопасность вокруг объектов еврейской общины.

Обратите внимание! В 1930-х годах в Германии началась дискриминационная антисемитская политика. Нацисты после своего прихода к власти обозначали звездой Давида дома, где жили евреи, а также их имущество.

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