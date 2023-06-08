Головний рабин України Моше Асман потрапив під скоєний росіянами обстріл у Херсоні. Про це він написав у своїх соцмережах.
Читайте також "Таке навіть наснитися не могло": жителі Херсона розповідають про ситуацію в місті
Атака росіян потрапила на відео
Моше Асман прокоментував це інцидент доволі лаконічно. Також він опублікував відео.
Я в Херсоні, пливли за людьми – Дивом вижили!
– написав рабин.
Оператору вдалося зафільмувати прояв агресії Росії проти України. Моше Асман завітав до Херсона, щоб допомогти з евакуацією людей, що постраждали через спричинене росіянами затоплення Херсонщини.
Рабин стояв перед камерою та звертався до аудиторії англійською. Він пояснював ціль свого візиту та ситуацію у регіоні. На кадрах можна побачити, як Асман почув підозрілий звук та припинив говорити. Згодом пролунав вибух. Після цього усі лягли на асфальт.
Далі оператор побіг та сховався від небезпеки за стіною одного з будинків. Після цього до Асмана та його групи підбігли українські військові.
Рабин Моше Асман потрапив під обстріл Росії у Херсоні: відео
Як Росія перешкоджала евакуації людей з Херсона
- У цей четвер, 8 червня, російські окупанти обстріляли місто з РСЗВ. За попередньою інформацією, постраждали 9 людей.
- Серед постраждалих можуть бути двоє працівників ДСНС, лікар та волонтер з Німеччини, правоохоронець та інші. Дані щодо можливих загиблих наразі уточнюються.
- Атака Росії була зафільмована. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала відео з цинічним вчинком окупантів.