Головний рабин України Моше Асман потрапив під скоєний росіянами обстріл у Херсоні. Про це він написав у своїх соцмережах.

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Атака росіян потрапила на відео

Моше Асман прокоментував це інцидент доволі лаконічно. Також він опублікував відео.

Я в Херсоні, пливли за людьми – Дивом вижили!

– написав рабин.

Оператору вдалося зафільмувати прояв агресії Росії проти України. Моше Асман завітав до Херсона, щоб допомогти з евакуацією людей, що постраждали через спричинене росіянами затоплення Херсонщини.

Рабин стояв перед камерою та звертався до аудиторії англійською. Він пояснював ціль свого візиту та ситуацію у регіоні. На кадрах можна побачити, як Асман почув підозрілий звук та припинив говорити. Згодом пролунав вибух. Після цього усі лягли на асфальт.

Далі оператор побіг та сховався від небезпеки за стіною одного з будинків. Після цього до Асмана та його групи підбігли українські військові.

Рабин Моше Асман потрапив під обстріл Росії у Херсоні: відео

Як Росія перешкоджала евакуації людей з Херсона