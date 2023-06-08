Журналісти проєкту "Український Свідок" відзняли матеріал у Херсоні, який затопило після підриву Каховської ГЕС російськими терористами. На опублікованому ними відео – Корабельний район міста, й через високий рівень води потрапити туди можна тільки в спецзахисті. В деяких місцях вода піднялася до рівня 1.5 та 2 метрів й вона продовжує прибувати.

До теми Затоплені 600 квадратних кілометрів, загроза для ЗАЕС існує: головне про підрив Каховської ГЕС

Евакуацію херсонців доводиться проводити під обстрілами

На підтоплених вулицях працівники ДСНС та поліції евакуюють місцевих жителів – з сумками, пакетами та клітками з домашніми тваринами. Серед евакуйованих також є підприємці, чий бізнес постраждав від злочинних дій окупантів.

Все постраждало. Всі постраждали,

– каже власник одного із затоплених магазинів.

Евакуація мирних жителів відбувається в умовах постійної небезпеки: росіяни, які тримають позиції на лівому березі Дніпра, стріляють з мінометів та артилерії.

Рівень води в Херсоні: фото "Український свідок"

Небайдужі жителі евакуюють всіх тварин, яких бачать на шляху

В евакуації беруть участь не тільки місцеві жителі. До прикладу, є волонтери і з Київської області.

Самі херсонці рятують не тільки власних тварин, а й безхатніх: одна з місцевих жительок забрала із собою собаку, який прив'язався до неї під час евакуації.

Яка ситуація в Херсоні: дивіться відео

Довідка. Згідно з даними патрульної поліції міста, станом на 7 червня вдалося евакуювати близько 1 500 херсонців. Волонтери, поліцейські та рятувальники вивозять людей евакуаційними автобусами у безпечні місця.