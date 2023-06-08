Журналисты проекта "Украинский Свидетель" отсняли материал в Херсоне, затопившемся после подрыва Каховской ГЭС российскими террористами. На опубликованном ими видео – Корабельный район города, и из-за высокого уровня воды попасть туда можно только в спецзащите. В некоторых местах вода поднялась до уровня 1.5 и 2 метров и продолжает прибывать.

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Эвакуацию херсонцев приходится проводить под обстрелами

На подтопленных улицах работники ГСЧС и полиции эвакуируют местных жителей с сумками, пакетами и клетками с домашними животными. Среди эвакуированных также есть предприниматели, чей бизнес пострадал от преступных действий оккупантов.

Все пострадало. Все пострадали,

– говорит владелец одного из затопленных магазинов.

Эвакуация мирных жителей происходит в условиях постоянной опасности: россияне, держащие позиции на левом берегу Днепра, стреляют из минометов и артиллерии.

Уровень воды в Херсоне: фото "Украинский свидетель"

Неравнодушные жители эвакуируют всех животных, которых видят на пути

В эвакуации принимают участие не только местные жители. К примеру, есть волонтеры и из Киевской области.

Сами херсонцы спасают не только собственных животных, но и бездомных: одна из местных жительниц забрала с собой собаку, которая привязалась к ней во время эвакуации.

Какая ситуация в Херсоне: смотрите видео

Справка. Согласно данным патрульной полиции города, по состоянию на 7 июня удалось эвакуировать около 1 500 херсонцев. Волонтеры, полицейские и спасатели увозят людей эвакуационными автобусами в безопасные места.