Журналисты проекта "Украинский Свидетель" отсняли материал в Херсоне, затопившемся после подрыва Каховской ГЭС российскими террористами. На опубликованном ими видео – Корабельный район города, и из-за высокого уровня воды попасть туда можно только в спецзащите. В некоторых местах вода поднялась до уровня 1.5 и 2 метров и продолжает прибывать.
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Эвакуацию херсонцев приходится проводить под обстрелами
На подтопленных улицах работники ГСЧС и полиции эвакуируют местных жителей с сумками, пакетами и клетками с домашними животными. Среди эвакуированных также есть предприниматели, чей бизнес пострадал от преступных действий оккупантов.
Все пострадало. Все пострадали,
– говорит владелец одного из затопленных магазинов.
Эвакуация мирных жителей происходит в условиях постоянной опасности: россияне, держащие позиции на левом берегу Днепра, стреляют из минометов и артиллерии.
Уровень воды в Херсоне: фото "Украинский свидетель"
Неравнодушные жители эвакуируют всех животных, которых видят на пути
В эвакуации принимают участие не только местные жители. К примеру, есть волонтеры и из Киевской области.
Сами херсонцы спасают не только собственных животных, но и бездомных: одна из местных жительниц забрала с собой собаку, которая привязалась к ней во время эвакуации.
Какая ситуация в Херсоне: смотрите видео