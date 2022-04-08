Сами себя разоблачают: как российские пропагандисты пытаются оправдать резню в Буче

Журналист Сергей Лещенко на одном из брифингов сообщил, что Россия делает все, чтобы оправдать свои зверства в Буче Киевской области.

Лещенко заявил, что в России сравнивают резню в Буче с событиями в немецком городе Неммерсдорфе.

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Пропагандисты из России пытаются оправдать резню в Буче

Сергей Лещенко добавил, что Россия настолько стремится с помощью своих пропагандистов снять с себя ответственность за преступления в Буче. Однако порой своими фактами они сами себя разоблачают.

Это касается и сравнения резни в Буче с преступлениями в Неммерсдорфе, которые были совершены в конце Второй мировой войны, когда туда зашла Красная армия.

Сравнивая Бучу и Неммерсдорф российские пропагандисты лишь подтверждают, что события в Буче действительно имели место. Так же как было насилие со стороны Красной Армии в отношении немецкого местного населения во время событий Второй мировой войны,

– добавил Лещенко.

Что произошло в Неммерсдорфе Речь идет о массовых убийствах гражданского населения в немецком городе Неммерсдорф. Сегодня этот город называется Маяковский и входит в Калининградскую область, Россия. Эти преступления совершили солдаты Красной Армии 21 октября 1944 года. Геббельс инициировал широкое освещение этой резни в немецких СМИ.

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