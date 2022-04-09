Самому младшему ребенку несколько месяцев: новые детали о пострадавших от обстрела в Краматорске

Более 70 человек пострадали от обстрела оккупантов на железнодорожном вокзале в Краматорске. Среди них около 15 детей, самому самому младшему – всего несколько месяцев.

Корреспондентка 24 канала из Краматорска рассказала, что все люди, получившие тяжелые ранения, госпитализированные в больницу на Днепропетровщине.

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По ее словам, самому младшему ребенку всего несколько месяцев, у него тяжелое ранение. У большинства раненых – травмы от взрыва, черепно-мозговые травмы и т.д.

Журналистка говорит, что волонтеры и обычные люди очень помогают, они сразу же поехали в больницы, чтобы сдать кровь, ведь она может понадобиться пострадавшим. Для раненых даже собирают деньги.

Продолжают ли эвакуацию людей на железнодорожном вокзале? Пока вокзал не работает. "На железнодорожной станции в Краматорске нет сейчас посадки на эвакуационные поезда. Ближайшие станции – в Славянске и Покровске", – добавила корреспондентка.

Обстрел вокзала в Краматорске: главное

Российские оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска. Там находились около 4 тысяч человек. Из них 90% – женщины и дети. По последней информации, погибли 52 человека, еще более 100 ранены (по состоянию на 22:49 8 апреля).

(по состоянию на 22:49 8 апреля). Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ракеты были выпущены с оккупированных украинских территорий, из Шахтерска Донецкой области.

Стражи порядка уже собрали доказательства военного преступления России в Краматорске.

В память о погибших Укрзализныця 9 апреля оставила пустыми места в нескольких поездах по всей стране. Вместо пассажиров, которые могли бы быть там, на этих местах едут цветы.

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