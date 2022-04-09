Вместо пассажиров, которые могли бы быть там, на этих местах едут цветы.

На тему Украина хорошо знает, когда, откуда и как выпустили ракеты по Краматорску, – Подоляк

От Киева до Черновцов, Трускавца и Рахова, от Одессы до Львова, от Черновцов в Одессу, от Львова в Запорожье – места в поездах под номером 52 оставили пустыми.

Это символизирует тоску украинского государства по невинным жертвам российской агрессии.

Справка. В результате ракетного удара по Краматорску погибли 52 человека , пятеро из которых – дети. Еще более 100 человек получили ранения.

Мы глубоко сочувствуем семьям погибших и обещаем делать все возможное и невозможное, чтобы продолжать спасать жизнь наших граждан. Светлая память погибшим,

– говорится в сообщении.



На местах под номером 52 в некоторых поездах едут цветы / Фото из телеграма УЗ

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким всех погибших и раненых. Жестокие оккупанты будут наказаны за свои зверства в Украине!