Вместо пассажиров, которые могли бы быть там, на этих местах едут цветы.
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От Киева до Черновцов, Трускавца и Рахова, от Одессы до Львова, от Черновцов в Одессу, от Львова в Запорожье – места в поездах под номером 52 оставили пустыми.
Это символизирует тоску украинского государства по невинным жертвам российской агрессии.
Мы глубоко сочувствуем семьям погибших и обещаем делать все возможное и невозможное, чтобы продолжать спасать жизнь наших граждан. Светлая память погибшим,
– говорится в сообщении.
На местах под номером 52 в некоторых поездах едут цветы / Фото из телеграма УЗ
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