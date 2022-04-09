Замість пасажирів, які могли б там бути, на цих місцях їдуть квіти.
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Від Києва до Чернівців, Трускавця та Рахова, від Одеси до Львова, від Чернівців до Одеси, від Львова до Запоріжжя – місця у поїздах під номером 52 залишили порожніми.
Це символізує тугу української держави за безвинними жертвами російської агресії.
Ми глибоко співчуваємо родинам загиблих та обіцяємо робити все можливе й неможливе, щоб продовжувати рятувати життя наших громадян. Світла пам'ять загиблим,
– мовиться у повідомленні.
На місцях під номером 52 у деяких поїздах їдуть квіти / Фото з телеграму УЗ
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