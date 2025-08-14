14 августа прошел прошел прошел очередной обмен пленными. Среди 84 освобожденных украинцев самому старшему исполнилось 74 года, из которых 7 последних он находился в российской тюрьме.

Также вернулся домой 27-летний парень, которого оккупанты незаконно лишили свободы в 2016 году. В то время ему было всего 18 лет. Среди освобожденных есть три женщины из Донецкой и Луганской областей. Одна из них - учительница начальной школы, лишена свободы в 2019 году.