14 серпня пройшов черговий обмін полоненими. Найстаршому серед 84 звільнених українців 74 роки, який 7 останніх років, а саме з 2018, перебував у російській в'язниці.

Наймолодшому – 26 років. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Кого звільнили з полону 14 серпня?

У межах 67 обміну з російської неволі визволили 33 військових та 51 цивільного українця.

Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув'язнення – від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів – він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році,

– розповіли у Коордштабі.

Серед визволених є 3 жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них працювала вчителькою початкової школи та була позбавлена волі у 2019 році.

Також з полону повернувся додому 27-річний хлопець. Його всього у 18-річному віці росіяни незаконно позбавили волі у 2016.

Звільнили й дві пари рідних братів, які були у неволі з березня та квітня 2022 року.

Окрім цивільних, на рідну землю ступили захисники Маріуполя, воїни Військово-морських сил та Державної прикордонної служби. Серед звільнених – 10 офіцерів.

Більшість із цих 84 людей мають проблеми зі здоров'ям та інвалідність.