Волна самоубийств в офисе шерифа Техаса: 4 смерти за полтора месяца, – The Mirror
- За последние 6 недель 4 заместителя шерифа в Хьюстоне, штат Техас, покончили с собой, что вызвало беспокойство среди коллег.
- Риск самоубийства на 54% выше для правоохранителей, и психологический стресс от профессии может влиять на их психическое здоровье.
- Смерть Кристины Колер стала четвертым самоубийством за полтора месяца, а другие случаи включают Харрис Марию Васкес, Уильяма Боузмана и Лонга Нгуена.
За последние 6 недель 4 заместителя шерифа в Хьюстоне, штат Техас, покончили с собой. Президент организации помощников шерифа округа Харрис Хосе Лопес заявил, что он вместе с коллегами сейчас исследует серьезность ситуации.
Риск самоубийства на 54% выше для тех, кто работает в правоохранительных органах – заметил президент профсоюза офицеров полиции Хьюстона Дуглас Граффит. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.
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Самоубийства в офисе шерифа Техаса
Только в четверг, 20 марта, коллеги и близкие попрощались с Кристиной Колер, которая ранее работала в офисе шерифа. Она покончила с собой. Ее смерть это уже четвертое самоубийство заместителя шерифа за полтора месяца. Колер считалась пропавшей без вести, но ее нашли мертвой 13 марта.
Через три дня после находки Кристины Колер сообщили о самоубийстве Харрис Марии Васкес, которая покинула департамент в декабре.
Ранее бывшего заместителя шерифа Уильяма Боузмана нашли мертвым при похожих обстоятельствах. А 6 февраля покончил с собой Лонг Нгуен, который также ранее работал в офисе шерифа.
Хосе Лопес сказал, что в департаменте все сейчас переживают глубокое горе из-за этой ситуации. Другие офицеры лично знали некоторых погибших в течение длительного времени.
Директор отдела поведенческого здоровья офиса шерифа доктор Томас МакНиз объяснил что работа офицером определенным образом влияет на психическое здоровье человека.
Эта профессия, к сожалению, наносит вред людям. И чем дольше ты в ней, тем больше она тебя меняет,
– подчеркнул доктор.
МакНиз призвал всех, кто имеет проблемы с психическим здоровьем, обратиться за помощью.