Почти по всей стране продолжаются протесты. Политтехнолог Олег Постернак в эфире 24 Канала объяснил, как решения Трампа могут обернуться против него же самого.

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Приведут ли митинги к отстранению Трампа от власти

Политтехнолог Олег Постернак принял участие в закрытой встрече, посвященной вероятным серьезным политическим потрясениям в Соединенных Штатах Америки. Вместе с коллегами-экспертами он пришел к выводу, что в Америке формируется мощная протестная активность общества.

Вот, например, последние митинги против Трампа, состоявшиеся не только в Вашингтоне и Нью-Йорке, но и в других городах. Так, сенатор США Берни Сандерс, яркий сторонник Украины, сейчас активно проводит митинги, в частности недавно в Нью-Джерси состоялся огромный протест.

Внутренняя политика США сейчас переживает хаос:

100 000 уволенных федеральных работников;

многочисленные указы Трампа, которые были отменены федеральными судьями;

конфликты с Верховным судом;

коллапс в административной системе.

В то же время оппозиция деградирует. В частности, сенаторы-демократы проголосовали за федеральный бюджет, предложенный Трампом и республиканцами, что вызвало возмущение в Демократической партии, которая обвинила лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера в измене.

Процессы являются серьезными, но не угрожают непосредственно власти Трампа,

– объяснил Олег Постернак.

Однако медиа, судьи и активная часть американского общества постепенно приходят к выводу, что страна движется в направлении катастрофы.

Интересно! Американцы также негативно реагируют на пророссийскую риторику спецпредставителя США Стива Уиткоффа.

Политтехнолог порекомендовал посмотреть аналитический сборник рассуждений "Проекты 2025", подготовленный фондом Heritage Foundation, который описывает пошаговый план действий Трампа в случае его победы или прихода другого ультраконсервативного кандидата. И, что интересно, Трамп фактически реализует большинство из этого плана.