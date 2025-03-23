Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий, подчеркнув, что риторика Виткоффа абсолютно не воспринимается в США. По его словам, он не имеет права указывать Украине, на какие уступки она должна идти.

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Как американцы относятся к Уиткоффу

Стив Уиткофф заявил, что "Донбасс, Крым, Луганск и еще два региона" уже считаются частью России. Он отметил, что эти территории являются русскоязычными, и что там состоялись референдумы, где большинство людей высказалось за подчинение Москве. Впрочем, по его словам, украинская Конституция накладывает ограничения на возможные уступки по суверенитету, что усложняет процесс переговоров.

Но, как отметил Андрей Городницкий, попытки России захватить украинские территории с 2014 года и до сих пор являются преступными. Поэтому высказывания в этом направлении могут быть или результатом неосведомленности, или сознательной манипуляцией, или даже бессмысленной позицией.

Такую риторику абсолютно неприязненно воспринимают в Америке,

– подчеркнул он.

Социальные сети заполнены видео американцев, которые находятся в шоковом состоянии от этих слов. Для многих Виткофф стал символом катастрофы. Американские СМИ критикуют его и администрацию Дональда Трампа.

Кто ты такой, чтобы говорить, что мы должны что-то кому-то отдать или уступить?

– подчеркнул Городницкий.

Особенно важно, что именно от позиции Виткоффа зависит не только результат переговоров, но и будущее Украины. Каждый его шаг имеет свою цену, которую платят украинцы своими жизнями. По словам доктора философии, риторика спецпосланника является ошибочной. Он должен уважать страну, которая уже 11 лет борется против агрессора.