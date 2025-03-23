Украина, впрочем, может получить гарантии безопасности и без вступления в Альянс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Уиткоффа Такеру Карлсону.

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Украина не вступит в НАТО по желанию США и России

По словам Виткоффа, президент Украины уже "фактически признал" такое положение дел.

"Я думаю, что Зеленский и его правая рука Ермак в значительной степени признали, что не собираются быть членами НАТО", – отметил Уиткофф.

В то же время он отметил, что сейчас продолжаются обсуждения о возможности предоставления Украине гарантий безопасности, которые по содержанию напоминали бы 5-ю статью устава НАТО, но без официального членства в Альянсе.

Этот вопрос остается открытым для дальнейшего обсуждения. Но, думаю, это будет признано: если будет мирное соглашение, то Украина не станет членом НАТО,

– подчеркнул спецпосланник.

Добавим, что во время переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта Киев очертил свои "красные линии" в вопросе завершения войны. Украина четко отвергла любые ограничения относительно ее членства в международных организациях, в частности в ЕС и НАТО.