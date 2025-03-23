Про це 24 Каналу розповів доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький, підкресливши, що риторика Віткоффа абсолютно не сприймається в США. За його словами, він не має права вказувати Україні, на які поступки вона повинна йти.

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Як американці ставляться до Віткоффа

Стів Віткофф заявив, що "Донбас, Крим, Луганськ і ще два регіони" вже вважаються частиною Росії. Він зазначив, що ці території є російськомовними, і що там відбулися референдуми, де більшість людей висловилася за підпорядкування Москві. Утім, за його словами, українська Конституція накладає обмеження на можливі поступки щодо суверенітету, що ускладнює процес переговорів.

Але, як зазначив Андрій Городницький, спроби Росії захопити українські території з 2014 року й досі є злочинними. Тому висловлювання в цьому напрямку можуть бути або результатом необізнаності, або свідомою маніпуляцією, або навіть безглуздою позицією.

Таку риторику абсолютно неприязно сприймають в Америці,

– наголосив він.

Соціальні мережі заповнені відео американців, які перебувають у шоковому стані від цих слів. Для багатьох Віткофф став символом катастрофи. Американські ЗМІ критикують його та адміністрацію Дональда Трампа.

Хто ти такий, щоб говорити, що ми маємо щось комусь віддати чи поступитися?

– підкреслив Городницький.

Особливо важливо, що саме від позиції Віткоффа залежить не лише результат переговорів, але й майбутнє України. Кожен його крок має свою ціну, яку платять українці своїми життями. За словами доктора філософії, риторика спецпосланця є помилковою. Він повинен поважати країну, яка вже 11 років бореться проти агресора.