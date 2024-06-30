В Киеве двое подростков упали с 16 этажа: полиция рассматривает самоубийство

В Киеве с 16 этажа здания выпали двое 15-летних подростков. Они погибли на месте.

У комментарии 24 Каналу пресс-служба полиции Киева подтвердила инцидент. Там отметили, что уже начали расследование.

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Смерть подростков

В Киеве с 16 этажа упали двое подростков 2009 года рождения. Сообщается, что инцидент произошел на улице Жилявской.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии. Правоохранители отметили, что открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – то есть "самоубийство". В полиции отметили, что остальные детали будут позже.

К слову, около месяца назад вероятное самоубийство произошло в киевском тире. Один из посетителей пришел заниматься стрельбой из пистолета, но неожиданно выстрелил себе в подбородок. От полученных ранений он погиб на месте.