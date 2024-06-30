У Києві двоє підлітків упали з 16 поверху: поліція розглядає самогубство

У Києві з 16 поверху будівлі випали двоє 15-річних підлітків. Вони загинули на місці.

У коментарі 24 Каналу пресслужба поліції Києва підтвердила інцидент. Там зазначили, що вже розпочали розслідування.

Дивіться також У Білорусі експосол наклав на себе руки: ЗМІ пишуть, що міг не витримати катувань в КДБ

Смерть підлітків

У Києва з 16 поверху упали двоє підлітків 2009 року народження. Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Жилявській.

Наразі поліція встановлює всі обставини трагедії. Правоохоронці зазначили, що відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – тобто "самогубство". У поліції зазначили, що решта деталей буде згодом.

До слова, близько місяця тому ймовірне самогубство сталося у київському тирі. Один з відвідувачів прийшов займатись стрільбою з пістолета, але несподівано вистрілив собі в підборіддя. Від отриманих поранень він загинув на місці.