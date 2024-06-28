В министерстве иностранных дел Беларуси только после публикации информации в независимых СМИ кратко проинформировали о смерти посла и сделали это без деталей.

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Что известно о самоубийстве посла

Бывший посол в Германии Денис Сидоренко покончил с собой – прыгнул с минской многоэтажки,

– рассказали журналисты.

Дипломат в течение 2016 – 2024 года был послом Беларуси в Германии. Самопровозглашенный президент Лукашенко уволил дипломата 11 марта 2024 года.

Источники рассказали изданию, что после возвращения из Берлина Сидоренко в Беларуси стал объектом внимания Комитета государственной безопасности.

Новой должности он не получил, хотя работа послом в Германии – крупнейшем государстве Евросоюза – считается посольской должностью высшей лиги.

Не вылезал из полиграфов и допросов,

– рассказали журналистам информированные собеседники.

Другой собеседник предположил: "Видимо, не выдержал того, что происходит".

Более того, журналисты убеждают, что в Беларуси все карьерные дипломаты, которые возвращаются из ЕС, теперь становятся объектами тщательного оперативного изучения спецслужб.

Кстати, в России нашли мертвым бывшего топ-менеджера российской компании "Трансаэро" Сергея Бихала. Причиной его смерти назвали отказ почек.