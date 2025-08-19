В здании парламента Финляндии погиб человек. Вероятно, речь идет о самоубийстве местного депутата.

Самоубийство произошло около 11:00. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Iltalehti.

Что известно о самоубийстве в парламенте Финляндии?

Вызов в парламент поступил от экстренных служб в 11:06. Член парламента совершил самоубийство около 11:00, сообщают источники. Полиция расследует обстоятельства происшествия, но пока не видит в нем уголовного характера.

На месте работают многочисленные правоохранители, патрули и службы экстренной помощи. Директор службы безопасности финского парламента Ааро Тойвонен в комментарии Yle отметил, что спасательные и аварийные службы находятся на месте происшествия, добавив, что больше деталей пока предоставить не может. На вопрос, идет ли речь о самоубийстве, он не опроверг эту версию.

Сейчас парламент находится на летних каникулах, а осенняя сессия начнется 2 сентября. Юкка Копра, председатель крупнейшей парламентской группы – Коалиционной партии, узнал об инциденте от журналистов во время встречи министерской группы. Он отметил, что ситуация печальная и серьезная, отметив, что не знает, к какой фракции принадлежал депутат.

Имя погибшего депутата известно газете Iltalehti, однако оно пока не публикуется до контакта с родственниками.

