У будівлі парламенту Фінляндії загинула людина. Ймовірно, йдеться про самогубство місцевого депутата.

Самогубство сталося близько 11:00. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Iltalehti.

Що відомо про самогубство у парламенті Фінляндії?

Виклик до парламенту надійшов від екстрених служб об 11:06. Член парламенту вчинив самогубство близько 11:00, повідомляють джерела. Поліція розслідує обставини події, але наразі не вбачає в ній кримінального характеру.

Оновлено: Пресслужба парламенту Фінляндії оголосила, що загинув 30-річний фінський депутат Еемелі Пелтонен. Він з Соціал-демократичної партії Фінляндії. Це був його перший термін у парламенті.

На місці працюють численні правоохоронці, патрулі та служби екстреної допомоги. Директор служби безпеки фінського парламенту Ааро Тойвонен у коментарі Yle зазначив, що рятувальні та аварійні служби перебувають на місці події, додавши, що більше деталей наразі надати не може. На запитання, чи йдеться про самогубство, він не спростував цієї версії.

Наразі парламент перебуває на літніх канікулах, а осіння сесія розпочнеться 2 вересня. Юкка Копра, голова найбільшої парламентської групи – Коаліційної партії, дізнався про інцидент від журналістів під час зустрічі міністерської групи. Він наголосив, що ситуація сумна та серйозна, зазначивши, що не знає, до якої фракції належав депутат.

Ім’я загиблого депутата відоме газеті Iltalehti, проте воно поки не публікується до контакту з родичами.

