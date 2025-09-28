В воскресенье, 28 сентября, завершилась инженерная работа над мостом Хуацзян Гранд Каньон. Сооружение высотой 625 метров расположено над рекой и огромным ущельем в китайской провинции Гуйчжоу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNA.

Что китайские СМИ пишут об открытии моста?

Мост Хуацзян Гранд Каньон высотой 625 метров и длиной 2 890 метров возвышается над рекой и огромным ущельем Хуацзян в южной провинции Гуйчжоу, где также расположен мост Бейпаньцзян высотой 565 метров, который сейчас является вторым по высоте в мире.

Китайские СМИ транслировали с дрона автомобили, пересекающие гигантское сооружение, а его голубые опорные башни частично погружены в облака.

Самый высокий мост в мире открыт для движения: смотрите видео

Новый мост, который значительно улучшает региональную взаимосвязь, является знаковым проектом, демонстрирующим инновационный потенциал Китая,

– говорит глава провинциального управления транспорта Чжан Инь.

Хуацзян Гранд Каньон почти в девять раз выше моста Золотые ворота в Сан-Франциско. После начала работ над китайским мостом строители столкнулись с трудностями из-за сложного рельефа ущелья. Поэтому работники использовали спутниковую навигацию, дроны, интеллектуальные системы мониторинга и сверхпрочные материалы.

Что об открытии рассказывали ранее?