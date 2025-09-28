У неділю, 28 вересня, завершилася інженерна робота над мостом Хуацзян Гранд Каньйон. Споруда висотою 625 метрів розташована над річкою і величезною ущелиною в китайській провінції Гуйчжоу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNA.

Дивіться також Як найбільша дамба світу впливає на тривалість доби

Що китайські ЗМІ пишуть про відкриття мосту?

Міст Хуацзян Гранд Каньйон висотою 625 метрів та довжиною 2 890 метрів підноситься над річкою і величезною ущелиною Хуацзян в південній провінції Гуйчжоу, де також розташований міст Бейпаньцзян висотою 565 метрів, який зараз є другим за висотою у світі.

Китайські ЗМІ транслювали з дрона автомобілі, що перетинають гігантську споруду, а її блакитні опорні вежі частково занурені в хмари.

Найвищий міст у світі відкритий для руху: дивіться відео

Новий міст, який значно покращує регіональний взаємозв'язок, є знаковим проєктом, що демонструє інноваційний потенціал Китаю,

– каже глава провінційного управління транспорту Чжан Інь.

Хуацзян Гранд Каньйон майже в дев'ять разів вище за міст Золоті ворота в Сан-Франциско. Після початку робіт над китайським мостом будівельники постали перед труднощами через складний рельєф ущелини. Тому працівники використовували супутникову навігацію, дрони, інтелектуальні системи моніторингу та надміцні матеріали.

Що про відкриття розповідали раніше?