Найвищий у світі міст відкрили у Китаї
- У Китаї відкрили міст Хуацзян Гранд Каньйон, що є найвищим у світі, з висотою 625 метрів.
- Будівництво мосту стикнулося з труднощами через рельєф, що вимагало використання інноваційних технологій і надміцних матеріалів.
У неділю, 28 вересня, завершилася інженерна робота над мостом Хуацзян Гранд Каньйон. Споруда висотою 625 метрів розташована над річкою і величезною ущелиною в китайській провінції Гуйчжоу.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNA.
Що китайські ЗМІ пишуть про відкриття мосту?
Міст Хуацзян Гранд Каньйон висотою 625 метрів та довжиною 2 890 метрів підноситься над річкою і величезною ущелиною Хуацзян в південній провінції Гуйчжоу, де також розташований міст Бейпаньцзян висотою 565 метрів, який зараз є другим за висотою у світі.
Китайські ЗМІ транслювали з дрона автомобілі, що перетинають гігантську споруду, а її блакитні опорні вежі частково занурені в хмари.
Найвищий міст у світі відкритий для руху: дивіться відео
Новий міст, який значно покращує регіональний взаємозв'язок, є знаковим проєктом, що демонструє інноваційний потенціал Китаю,
– каже глава провінційного управління транспорту Чжан Інь.
Хуацзян Гранд Каньйон майже в дев'ять разів вище за міст Золоті ворота в Сан-Франциско. Після початку робіт над китайським мостом будівельники постали перед труднощами через складний рельєф ущелини. Тому працівники використовували супутникову навігацію, дрони, інтелектуальні системи моніторингу та надміцні матеріали.
Що про відкриття розповідали раніше?
Китай робить значні кроки для покращення своєї інфраструктури по всій країні, приділяючи особливу увагу слаборозвиненим гірським районам, таким як Гуйчжоу.
Очікували, що після введення мосту в експлуатацію час подорожі через Великий каньйон Хуацзян скоротиться з 2 годин до 1 хвилини, що полегшить переїзд як легкових, так і вантажних автомобілів.
Відкриття найвищого у світі мосту через Гранд каньйон Хуацзян спочатку планувалося на червень 2025 року.