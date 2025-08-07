Президент Дональд Трамп ввел дополнительные 25% пошлины на импорт из Индии в США. Все из-за того, что там закупают российскую нефть. Сейчас Индия не спешит отказываться от этого, но уже есть прогресс.

Об этом 24 Каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, отметив, что Индии не нужны проблемы с Соединенными Штатами. Они пытаются перехватить у Китая статус "площадки", где можно собирать все что угодно.

Перестанет ли Индия покупать российскую нефть?

Как отметил Фурса, пошлины повлияют на американскую экономику. Но они значительно серьезнее ударят по индийской. Поэтому там заинтересованы, чтобы согласовать все проблемные вопросы.

Возможно, Индия до сих пор официально не согласилась на ультиматум Трампа из-за его особенностей взаимодействия. Стиль коммуникации президента США является достаточно специфическим.

Его стиль переговоров плохо подходит для переговоров с диктаторами, которым важно выглядеть сильными и мощными. С ЕС это получится. Там рациональные демократы. Во главе в Индии харизматичный и националистический Моди. Он вполне мог обидеться и намекать, что с Индией так говорить нельзя,

– считает Фурса.

Интересно, что до 2022 года Индия практически не закупала российскую нефть. Сейчас они это делают, потому что Россия продает ее с большой скидкой. Далее Индия перепродает ее, а также – производит из нее бензин и поставляет в Европу. Все упирается в заработок.

Добавим, вечером 7 августа СМИ сообщили, что государственные НПЗ Индии прекратили закупку российской нефти. Они ждут дальнейших указаний от индийских властей.